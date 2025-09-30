- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CAFG: Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Il tasso di cambio CAFG ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.87 e ad un massimo di 26.11.
Segui le dinamiche di Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CAFG oggi?
Oggi le azioni Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF sono prezzate a 25.88. Viene scambiato all'interno di -0.27%, la chiusura di ieri è stata 25.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CAFG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF pagano dividendi?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF è attualmente valutato a 25.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CAFG.
Come acquistare azioni CAFG?
Puoi acquistare azioni Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF al prezzo attuale di 25.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.88 o 26.18, mentre 5 e -0.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CAFG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CAFG?
Investire in Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.90 - 27.78 e il prezzo attuale 25.88. Molti confrontano 0.50% e 7.43% prima di effettuare ordini su 25.88 o 26.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CAFG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Il prezzo massimo di Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF nell'ultimo anno è stato 27.78. All'interno di 20.90 - 27.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF?
Il prezzo più basso di Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) nel corso dell'anno è stato 20.90. Confrontandolo con gli attuali 25.88 e 20.90 - 27.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CAFG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CAFG?
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.95 e 1.69%.
- Chiusura Precedente
- 25.95
- Apertura
- 26.11
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Minimo
- 25.87
- Massimo
- 26.11
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 0.50%
- Variazione Semestrale
- 7.43%
- Variazione Annuale
- 1.69%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8