BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
A taxa do BZAIW para hoje mudou para -6.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.6000 e o mais alto foi 0.6500.
Veja a dinâmica do par de moedas Blaize Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BZAIW hoje?
Hoje Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) está avaliado em 0.6300. O instrumento é negociado dentro de -6.25%, o fechamento de ontem foi 0.6720, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BZAIW em tempo real.
As ações de Blaize Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Blaize Holdings, Inc. está avaliado em 0.6300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.55% e USD. Monitore os movimentos de BZAIW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BZAIW?
Você pode comprar ações de Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) pelo preço atual 0.6300. Ordens geralmente são executadas perto de 0.6300 ou 0.6330, enquanto 14 e 1.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BZAIW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BZAIW?
Investir em Blaize Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.1512 - 0.9997 e o preço atual 0.6300. Muitos comparam 14.55% e 194.81% antes de enviar ordens em 0.6300 ou 0.6330. Estude as mudanças diárias de preço de BZAIW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Blaize Holdings, Inc.?
O maior preço de Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) no último ano foi 0.9997. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1512 - 0.9997, e a comparação com 0.6720 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Blaize Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Blaize Holdings, Inc.?
O menor preço de Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) no ano foi 0.1512. A comparação com o preço atual 0.6300 e 0.1512 - 0.9997 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BZAIW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BZAIW?
No passado Blaize Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.6720 e -4.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.6720
- Open
- 0.6200
- Bid
- 0.6300
- Ask
- 0.6330
- Low
- 0.6000
- High
- 0.6500
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -6.25%
- Mudança mensal
- 14.55%
- Mudança de 6 meses
- 194.81%
- Mudança anual
- -4.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4