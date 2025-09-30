- Aperçu
BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
Le taux de change de BZAIW a changé de -6.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6000 et à un maximum de 0.6500.
Suivez la dynamique Blaize Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BZAIW aujourd'hui ?
L'action Blaize Holdings, Inc. est cotée à 0.6300 aujourd'hui. Elle se négocie dans -6.25%, a clôturé hier à 0.6720 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de BZAIW présente ces mises à jour.
L'action Blaize Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Blaize Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.6300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BZAIW.
Comment acheter des actions BZAIW ?
Vous pouvez acheter des actions Blaize Holdings, Inc. au cours actuel de 0.6300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.6300 ou de 0.6330, le 14 et le 1.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BZAIW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BZAIW ?
Investir dans Blaize Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1512 - 0.9997 et le prix actuel 0.6300. Beaucoup comparent 14.55% et 194.81% avant de passer des ordres à 0.6300 ou 0.6330. Consultez le graphique du cours de BZAIW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Blaize Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Blaize Holdings, Inc. l'année dernière était 0.9997. Au cours de 0.1512 - 0.9997, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.6720 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Blaize Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Blaize Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) sur l'année a été 0.1512. Sa comparaison avec 0.6300 et 0.1512 - 0.9997 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BZAIW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BZAIW a-t-elle été divisée ?
Blaize Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.6720 et -4.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.6720
- Ouverture
- 0.6200
- Bid
- 0.6300
- Ask
- 0.6330
- Plus Bas
- 0.6000
- Plus Haut
- 0.6500
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- -6.25%
- Changement Mensuel
- 14.55%
- Changement à 6 Mois
- 194.81%
- Changement Annuel
- -4.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4