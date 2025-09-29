- Panorámica
BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
El tipo de cambio de BZAIW de hoy ha cambiado un -6.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.6000, mientras que el máximo ha alcanzado 0.6500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Blaize Holdings, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BZAIW hoy?
Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) se evalúa hoy en 0.6300. El instrumento se negocia dentro de -6.25%; el cierre de ayer ha sido 0.6720 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BZAIW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Blaize Holdings, Inc.?
Blaize Holdings, Inc. se evalúa actualmente en 0.6300. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.55% y USD. Monitoree los movimientos de BZAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BZAIW?
Puede comprar acciones de Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) al precio actual de 0.6300. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.6300 o 0.6330, mientras que 14 y 1.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BZAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BZAIW?
Invertir en Blaize Holdings, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.1512 - 0.9997 y el precio actual 0.6300. Muchos comparan 14.55% y 194.81% antes de colocar órdenes en 0.6300 o 0.6330. Estudie los cambios diarios de precios de BZAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Blaize Holdings, Inc.?
El precio más alto de Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) en el último año ha sido 0.9997. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1512 - 0.9997, una comparación con 0.6720 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Blaize Holdings, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Blaize Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) para el año ha sido 0.1512. La comparación con los actuales 0.6300 y 0.1512 - 0.9997 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BZAIW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BZAIW?
En el pasado, Blaize Holdings, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.6720 y -4.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.6720
- Open
- 0.6200
- Bid
- 0.6300
- Ask
- 0.6330
- Low
- 0.6000
- High
- 0.6500
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- -6.25%
- Cambio mensual
- 14.55%
- Cambio a 6 meses
- 194.81%
- Cambio anual
- -4.55%
