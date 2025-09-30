- Übersicht
BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von BZAIW hat sich für heute um -6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6000 bis zu einem Hoch von 0.6500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blaize Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BZAIW heute?
Die Aktie von Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) notiert heute bei 0.6300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.6720 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von BZAIW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BZAIW Dividenden?
Blaize Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.6300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BZAIW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BZAIW-Aktien?
Sie können Aktien von Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) zum aktuellen Kurs von 0.6300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.6300 oder 0.6330 platziert, während 14 und 1.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BZAIW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BZAIW-Aktien?
Bei einer Investition in Blaize Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.1512 - 0.9997 und der aktuelle Kurs 0.6300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 14.55% und 194.81%, bevor sie Orders zu 0.6300 oder 0.6330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BZAIW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Blaize Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) im vergangenen Jahr lag bei 0.9997. Innerhalb von 0.1512 - 0.9997 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.6720 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Blaize Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Blaize Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) im Laufe des Jahres betrug 0.1512. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.6300 und der Spanne 0.1512 - 0.9997 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BZAIW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BZAIW statt?
Blaize Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.6720 und -4.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6720
- Eröffnung
- 0.6200
- Bid
- 0.6300
- Ask
- 0.6330
- Tief
- 0.6000
- Hoch
- 0.6500
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -6.25%
- Monatsänderung
- 14.55%
- 6-Monatsänderung
- 194.81%
- Jahresänderung
- -4.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4