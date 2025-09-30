- Panoramica
BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
Il tasso di cambio BZAIW ha avuto una variazione del -6.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6000 e ad un massimo di 0.6500.
Segui le dinamiche di Blaize Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BZAIW oggi?
Oggi le azioni Blaize Holdings, Inc. sono prezzate a 0.6300. Viene scambiato all'interno di -6.25%, la chiusura di ieri è stata 0.6720 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BZAIW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Blaize Holdings, Inc. pagano dividendi?
Blaize Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.6300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BZAIW.
Come acquistare azioni BZAIW?
Puoi acquistare azioni Blaize Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.6300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.6300 o 0.6330, mentre 14 e 1.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BZAIW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BZAIW?
Investire in Blaize Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.1512 - 0.9997 e il prezzo attuale 0.6300. Molti confrontano 14.55% e 194.81% prima di effettuare ordini su 0.6300 o 0.6330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BZAIW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Blaize Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Blaize Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.9997. All'interno di 0.1512 - 0.9997, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.6720 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Blaize Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Blaize Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) nel corso dell'anno è stato 0.1512. Confrontandolo con gli attuali 0.6300 e 0.1512 - 0.9997 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BZAIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BZAIW?
Blaize Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.6720 e -4.55%.
- Chiusura Precedente
- 0.6720
- Apertura
- 0.6200
- Bid
- 0.6300
- Ask
- 0.6330
- Minimo
- 0.6000
- Massimo
- 0.6500
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -6.25%
- Variazione Mensile
- 14.55%
- Variazione Semestrale
- 194.81%
- Variazione Annuale
- -4.55%
