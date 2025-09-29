- Обзор рынка
BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
Курс BZAIW за сегодня изменился на -6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6000, а максимальная — 0.6500.
Следите за динамикой Blaize Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BZAIW сегодня?
Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) сегодня оценивается на уровне 0.6300. Инструмент торгуется в пределах -6.25%, вчерашнее закрытие составило 0.6720, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BZAIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blaize Holdings, Inc.?
Blaize Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.6300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.55% и USD. Отслеживайте движения BZAIW на графике в реальном времени.
Как купить акции BZAIW?
Вы можете купить акции Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) по текущей цене 0.6300. Ордера обычно размещаются около 0.6300 или 0.6330, тогда как 14 и 1.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BZAIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BZAIW?
Инвестирование в Blaize Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.1512 - 0.9997 и текущей цены 0.6300. Многие сравнивают 14.55% и 194.81% перед размещением ордеров на 0.6300 или 0.6330. Изучайте ежедневные изменения цены BZAIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blaize Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) за последний год составила 0.9997. Акции заметно колебались в пределах 0.1512 - 0.9997, сравнение с 0.6720 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blaize Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blaize Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) за год составила 0.1512. Сравнение с текущими 0.6300 и 0.1512 - 0.9997 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BZAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BZAIW?
В прошлом Blaize Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6720 и -4.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.6720
- Open
- 0.6200
- Bid
- 0.6300
- Ask
- 0.6330
- Low
- 0.6000
- High
- 0.6500
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -6.25%
- Месячное изменение
- 14.55%
- 6-месячное изменение
- 194.81%
- Годовое изменение
- -4.55%
