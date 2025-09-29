КотировкиРазделы
Валюты / BZAIW
Назад в Рынок акций США

BZAIW: Blaize Holdings, Inc.

0.6300 USD 0.0420 (6.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BZAIW за сегодня изменился на -6.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6000, а максимальная — 0.6500.

Следите за динамикой Blaize Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BZAIW сегодня?

Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) сегодня оценивается на уровне 0.6300. Инструмент торгуется в пределах -6.25%, вчерашнее закрытие составило 0.6720, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BZAIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blaize Holdings, Inc.?

Blaize Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.6300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.55% и USD. Отслеживайте движения BZAIW на графике в реальном времени.

Как купить акции BZAIW?

Вы можете купить акции Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) по текущей цене 0.6300. Ордера обычно размещаются около 0.6300 или 0.6330, тогда как 14 и 1.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BZAIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BZAIW?

Инвестирование в Blaize Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.1512 - 0.9997 и текущей цены 0.6300. Многие сравнивают 14.55% и 194.81% перед размещением ордеров на 0.6300 или 0.6330. Изучайте ежедневные изменения цены BZAIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blaize Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) за последний год составила 0.9997. Акции заметно колебались в пределах 0.1512 - 0.9997, сравнение с 0.6720 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blaize Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blaize Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Blaize Holdings, Inc. (BZAIW) за год составила 0.1512. Сравнение с текущими 0.6300 и 0.1512 - 0.9997 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BZAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BZAIW?

В прошлом Blaize Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.6720 и -4.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.6000 0.6500
Годовой диапазон
0.1512 0.9997
Предыдущее закрытие
0.6720
Open
0.6200
Bid
0.6300
Ask
0.6330
Low
0.6000
High
0.6500
Объем
14
Дневное изменение
-6.25%
Месячное изменение
14.55%
6-месячное изменение
194.81%
Годовое изменение
-4.55%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.