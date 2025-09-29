BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
今日BZAIW汇率已更改-6.25%。当日，交易品种以低点0.6000和高点0.6500进行交易。
关注Blaize Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BZAIW股票今天的价格是多少？
Blaize Holdings, Inc.股票今天的定价为0.6300。它在-6.25%范围内交易，昨天的收盘价为0.6720，交易量达到14。BZAIW的实时价格图表显示了这些更新。
Blaize Holdings, Inc.股票是否支付股息？
Blaize Holdings, Inc.目前的价值为0.6300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.55%和USD。实时查看图表以跟踪BZAIW走势。
如何购买BZAIW股票？
您可以以0.6300的当前价格购买Blaize Holdings, Inc.股票。订单通常设置在0.6300或0.6330附近，而14和1.61%显示市场活动。立即关注BZAIW的实时图表更新。
如何投资BZAIW股票？
投资Blaize Holdings, Inc.需要考虑年度范围0.1512 - 0.9997和当前价格0.6300。许多人在以0.6300或0.6330下订单之前，会比较14.55%和。实时查看BZAIW价格图表，了解每日变化。
Blaize Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blaize Holdings, Inc.的最高价格是0.9997。在0.1512 - 0.9997内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blaize Holdings, Inc.的绩效。
Blaize Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Blaize Holdings, Inc.（BZAIW）的最低价格为0.1512。将其与当前的0.6300和0.1512 - 0.9997进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BZAIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BZAIW股票是什么时候拆分的？
Blaize Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.6720和-4.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.6720
- 开盘价
- 0.6200
- 卖价
- 0.6300
- 买价
- 0.6330
- 最低价
- 0.6000
- 最高价
- 0.6500
- 交易量
- 14
- 日变化
- -6.25%
- 月变化
- 14.55%
- 6个月变化
- 194.81%
- 年变化
- -4.55%
- 实际值
- 预测值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
- 预测值
