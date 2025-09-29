报价部分
货币 / BZAIW
回到股票

BZAIW: Blaize Holdings, Inc.

0.6300 USD 0.0420 (6.25%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BZAIW汇率已更改-6.25%。当日，交易品种以低点0.6000和高点0.6500进行交易。

关注Blaize Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BZAIW股票今天的价格是多少？

Blaize Holdings, Inc.股票今天的定价为0.6300。它在-6.25%范围内交易，昨天的收盘价为0.6720，交易量达到14。BZAIW的实时价格图表显示了这些更新。

Blaize Holdings, Inc.股票是否支付股息？

Blaize Holdings, Inc.目前的价值为0.6300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.55%和USD。实时查看图表以跟踪BZAIW走势。

如何购买BZAIW股票？

您可以以0.6300的当前价格购买Blaize Holdings, Inc.股票。订单通常设置在0.6300或0.6330附近，而14和1.61%显示市场活动。立即关注BZAIW的实时图表更新。

如何投资BZAIW股票？

投资Blaize Holdings, Inc.需要考虑年度范围0.1512 - 0.9997和当前价格0.6300。许多人在以0.6300或0.6330下订单之前，会比较14.55%和。实时查看BZAIW价格图表，了解每日变化。

Blaize Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Blaize Holdings, Inc.的最高价格是0.9997。在0.1512 - 0.9997内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blaize Holdings, Inc.的绩效。

Blaize Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Blaize Holdings, Inc.（BZAIW）的最低价格为0.1512。将其与当前的0.6300和0.1512 - 0.9997进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BZAIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BZAIW股票是什么时候拆分的？

Blaize Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.6720和-4.55%中可见。

日范围
0.6000 0.6500
年范围
0.1512 0.9997
前一天收盘价
0.6720
开盘价
0.6200
卖价
0.6300
买价
0.6330
最低价
0.6000
最高价
0.6500
交易量
14
日变化
-6.25%
月变化
14.55%
6个月变化
194.81%
年变化
-4.55%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值