BZAIW: Blaize Holdings, Inc.
BZAIWの今日の為替レートは、-6.25%変化しました。日中、通貨は1あたり0.6000の安値と0.6500の高値で取引されました。
Blaize Holdings, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BZAIW株の現在の価格は？
Blaize Holdings, Inc.の株価は本日0.6300です。-6.25%内で取引され、前日の終値は0.6720、取引量は14に達しました。BZAIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Blaize Holdings, Inc.の株は配当を出しますか？
Blaize Holdings, Inc.の現在の価格は0.6300です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.55%やUSDにも注目します。BZAIWの動きはライブチャートで確認できます。
BZAIW株を買う方法は？
Blaize Holdings, Inc.の株は現在0.6300で購入可能です。注文は通常0.6300または0.6330付近で行われ、14や1.61%が市場の動きを示します。BZAIWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BZAIW株に投資する方法は？
Blaize Holdings, Inc.への投資では、年間の値幅0.1512 - 0.9997と現在の0.6300を考慮します。注文は多くの場合0.6300や0.6330で行われる前に、14.55%や194.81%と比較されます。BZAIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Blaize Holdings, Inc.の株の最高値は？
Blaize Holdings, Inc.の過去1年の最高値は0.9997でした。0.1512 - 0.9997内で株価は大きく変動し、0.6720と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Blaize Holdings, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Blaize Holdings, Inc.の株の最低値は？
Blaize Holdings, Inc.(BZAIW)の年間最安値は0.1512でした。現在の0.6300や0.1512 - 0.9997と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BZAIWの動きはライブチャートで確認できます。
BZAIWの株式分割はいつ行われましたか？
Blaize Holdings, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.6720、-4.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.6720
- 始値
- 0.6200
- 買値
- 0.6300
- 買値
- 0.6330
- 安値
- 0.6000
- 高値
- 0.6500
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- -6.25%
- 1ヶ月の変化
- 14.55%
- 6ヶ月の変化
- 194.81%
- 1年の変化
- -4.55%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前