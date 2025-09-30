- Visão do mercado
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
A taxa do BUFZ para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.85 e o mais alto foi 25.90.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFZ hoje?
Hoje FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) está avaliado em 25.86. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 25.88, e o volume de negociação atingiu 80. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFZ em tempo real.
As ações de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF pagam dividendos?
Atualmente FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF está avaliado em 25.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.23% e USD. Monitore os movimentos de BUFZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFZ?
Você pode comprar ações de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) pelo preço atual 25.86. Ordens geralmente são executadas perto de 25.86 ou 26.16, enquanto 80 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFZ?
Investir em FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF envolve considerar a faixa anual 21.67 - 25.91 e o preço atual 25.86. Muitos comparam 1.81% e 10.23% antes de enviar ordens em 25.86 ou 26.16. Estude as mudanças diárias de preço de BUFZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
O maior preço de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) no último ano foi 25.91. As ações oscilaram bastante dentro de 21.67 - 25.91, e a comparação com 25.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
O menor preço de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) no ano foi 21.67. A comparação com o preço atual 25.86 e 21.67 - 25.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFZ?
No passado FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.88 e 10.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.88
- Open
- 25.89
- Bid
- 25.86
- Ask
- 26.16
- Low
- 25.85
- High
- 25.90
- Volume
- 80
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 1.81%
- Mudança de 6 meses
- 10.23%
- Mudança anual
- 10.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8