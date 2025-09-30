- Übersicht
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
Der Wechselkurs von BUFZ hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.85 bis zu einem Hoch von 25.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFZ heute?
Die Aktie von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) notiert heute bei 25.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.88 und das Handelsvolumen erreichte 130. Das Live-Chart von BUFZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFZ Dividenden?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF wird derzeit mit 25.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFZ-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) zum aktuellen Kurs von 25.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.89 oder 26.19 platziert, während 130 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFZ-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF müssen die jährliche Spanne 21.67 - 25.91 und der aktuelle Kurs 25.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.93% und 10.36%, bevor sie Orders zu 25.89 oder 26.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
Der höchste Kurs von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) im vergangenen Jahr lag bei 25.91. Innerhalb von 21.67 - 25.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) im Laufe des Jahres betrug 21.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.89 und der Spanne 21.67 - 25.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFZ statt?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.88 und 10.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
