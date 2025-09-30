BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
今日BUFZ汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.85和高点25.90进行交易。
关注FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BUFZ股票今天的价格是多少？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票今天的定价为25.87。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.88，交易量达到38。BUFZ的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF目前的价值为25.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.27%和USD。实时查看图表以跟踪BUFZ走势。
如何购买BUFZ股票？
您可以以25.87的当前价格购买FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在25.87或26.17附近，而38和-0.08%显示市场活动。立即关注BUFZ的实时图表更新。
如何投资BUFZ股票？
投资FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围21.67 - 25.91和当前价格25.87。许多人在以25.87或26.17下订单之前，会比较1.85%和。实时查看BUFZ价格图表，了解每日变化。
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF的最高价格是25.91。在21.67 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF的绩效。
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF（BUFZ）的最低价格为21.67。将其与当前的25.87和21.67 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFZ股票是什么时候拆分的？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.88和10.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.88
- 开盘价
- 25.89
- 卖价
- 25.87
- 买价
- 26.17
- 最低价
- 25.85
- 最高价
- 25.90
- 交易量
- 38
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 1.85%
- 6个月变化
- 10.27%
- 年变化
- 10.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8