BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF

25.87 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUFZ汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.85和高点25.90进行交易。

关注FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUFZ股票今天的价格是多少？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票今天的定价为25.87。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.88，交易量达到38。BUFZ的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票是否支付股息？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF目前的价值为25.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.27%和USD。实时查看图表以跟踪BUFZ走势。

如何购买BUFZ股票？

您可以以25.87的当前价格购买FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票。订单通常设置在25.87或26.17附近，而38和-0.08%显示市场活动。立即关注BUFZ的实时图表更新。

如何投资BUFZ股票？

投资FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF需要考虑年度范围21.67 - 25.91和当前价格25.87。许多人在以25.87或26.17下订单之前，会比较1.85%和。实时查看BUFZ价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF的最高价格是25.91。在21.67 - 25.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF的绩效。

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF（BUFZ）的最低价格为21.67。将其与当前的25.87和21.67 - 25.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFZ股票是什么时候拆分的？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.88和10.27%中可见。

日范围
25.85 25.90
年范围
21.67 25.91
前一天收盘价
25.88
开盘价
25.89
卖价
25.87
买价
26.17
最低价
25.85
最高价
25.90
交易量
38
日变化
-0.04%
月变化
1.85%
6个月变化
10.27%
年变化
10.27%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8