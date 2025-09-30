- Panoramica
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
Il tasso di cambio BUFZ ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.85 e ad un massimo di 25.90.
Segui le dinamiche di FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFZ oggi?
Oggi le azioni FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF sono prezzate a 25.87. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF pagano dividendi?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF è attualmente valutato a 25.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFZ.
Come acquistare azioni BUFZ?
Puoi acquistare azioni FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF al prezzo attuale di 25.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.87 o 26.17, mentre 38 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFZ?
Investire in FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.67 - 25.91 e il prezzo attuale 25.87. Molti confrontano 1.85% e 10.27% prima di effettuare ordini su 25.87 o 26.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
Il prezzo massimo di FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 25.91. All'interno di 21.67 - 25.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
Il prezzo più basso di FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) nel corso dell'anno è stato 21.67. Confrontandolo con gli attuali 25.87 e 21.67 - 25.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFZ?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.88 e 10.27%.
- Chiusura Precedente
- 25.88
- Apertura
- 25.89
- Bid
- 25.87
- Ask
- 26.17
- Minimo
- 25.85
- Massimo
- 25.90
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 1.85%
- Variazione Semestrale
- 10.27%
- Variazione Annuale
- 10.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8