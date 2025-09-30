- Обзор рынка
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
Курс BUFZ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 25.90.
Следите за динамикой FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFZ сегодня?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) сегодня оценивается на уровне 25.87. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.88, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF в настоящее время оценивается в 25.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.27% и USD. Отслеживайте движения BUFZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFZ?
Вы можете купить акции FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) по текущей цене 25.87. Ордера обычно размещаются около 25.87 или 26.17, тогда как 38 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFZ?
Инвестирование в FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 21.67 - 25.91 и текущей цены 25.87. Многие сравнивают 1.85% и 10.27% перед размещением ордеров на 25.87 или 26.17. Изучайте ежедневные изменения цены BUFZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
Самая высокая цена FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) за последний год составила 25.91. Акции заметно колебались в пределах 21.67 - 25.91, сравнение с 25.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
Самая низкая цена FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) за год составила 21.67. Сравнение с текущими 25.87 и 21.67 - 25.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFZ?
В прошлом FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.88 и 10.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.88
- Open
- 25.89
- Bid
- 25.87
- Ask
- 26.17
- Low
- 25.85
- High
- 25.90
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.85%
- 6-месячное изменение
- 10.27%
- Годовое изменение
- 10.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8