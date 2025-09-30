- Aperçu
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
Le taux de change de BUFZ a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.85 et à un maximum de 25.90.
Suivez la dynamique FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFZ aujourd'hui ?
L'action FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF est cotée à 25.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 25.87 et son volume d'échange a atteint 135. Le graphique en temps réel du cours de BUFZ présente ces mises à jour.
L'action FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF est actuellement valorisé à 25.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFZ.
Comment acheter des actions BUFZ ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF au cours actuel de 25.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.88 ou de 26.18, le 135 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFZ ?
Investir dans FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.67 - 25.91 et le prix actuel 25.88. Beaucoup comparent 1.89% et 10.32% avant de passer des ordres à 25.88 ou 26.18. Consultez le graphique du cours de BUFZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF l'année dernière était 25.91. Au cours de 21.67 - 25.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) sur l'année a été 21.67. Sa comparaison avec 25.88 et 21.67 - 25.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFZ a-t-elle été divisée ?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.87 et 10.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.87
- Ouverture
- 25.88
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Plus Bas
- 25.85
- Plus Haut
- 25.90
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 1.89%
- Changement à 6 Mois
- 10.32%
- Changement Annuel
- 10.32%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8