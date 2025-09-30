- Panorámica
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
El tipo de cambio de BUFZ de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.85, mientras que el máximo ha alcanzado 25.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFZ hoy?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) se evalúa hoy en 25.86. El instrumento se negocia dentro de -0.08%; el cierre de ayer ha sido 25.88 y el volumen comercial ha alcanzado 80. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF se evalúa actualmente en 25.86. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.23% y USD. Monitoree los movimientos de BUFZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFZ?
Puede comprar acciones de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) al precio actual de 25.86. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.86 o 26.16, mientras que 80 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFZ?
Invertir en FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.67 - 25.91 y el precio actual 25.86. Muchos comparan 1.81% y 10.23% antes de colocar órdenes en 25.86 o 26.16. Estudie los cambios diarios de precios de BUFZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
El precio más alto de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) en el último año ha sido 25.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.67 - 25.91, una comparación con 25.88 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF?
El precio más bajo de FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) para el año ha sido 21.67. La comparación con los actuales 25.86 y 21.67 - 25.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFZ?
En el pasado, FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.88 y 10.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.88
- Open
- 25.89
- Bid
- 25.86
- Ask
- 26.16
- Low
- 25.85
- High
- 25.90
- Volumen
- 80
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 1.81%
- Cambio a 6 meses
- 10.23%
- Cambio anual
- 10.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8