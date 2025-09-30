- 概要
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.85の安値と25.90の高値で取引されました。
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUFZ株の現在の価格は？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株価は本日25.86です。-0.08%内で取引され、前日の終値は25.88、取引量は80に達しました。BUFZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株は配当を出しますか？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの現在の価格は25.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.23%やUSDにも注目します。BUFZの動きはライブチャートで確認できます。
BUFZ株を買う方法は？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株は現在25.86で購入可能です。注文は通常25.86または26.16付近で行われ、80や-0.12%が市場の動きを示します。BUFZの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFZ株に投資する方法は？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFへの投資では、年間の値幅21.67 - 25.91と現在の25.86を考慮します。注文は多くの場合25.86や26.16で行われる前に、1.81%や10.23%と比較されます。BUFZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株の最高値は？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの過去1年の最高値は25.91でした。21.67 - 25.91内で株価は大きく変動し、25.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株の最低値は？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF(BUFZ)の年間最安値は21.67でした。現在の25.86や21.67 - 25.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFZの動きはライブチャートで確認できます。
BUFZの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.88、10.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.88
- 始値
- 25.89
- 買値
- 25.86
- 買値
- 26.16
- 安値
- 25.85
- 高値
- 25.90
- 出来高
- 80
- 1日の変化
- -0.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.81%
- 6ヶ月の変化
- 10.23%
- 1年の変化
- 10.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8