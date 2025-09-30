クォートセクション
通貨 / BUFZ
BUFZ: FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF

25.86 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFZの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.85の安値と25.90の高値で取引されました。

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BUFZ株の現在の価格は？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株価は本日25.86です。-0.08%内で取引され、前日の終値は25.88、取引量は80に達しました。BUFZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株は配当を出しますか？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの現在の価格は25.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.23%やUSDにも注目します。BUFZの動きはライブチャートで確認できます。

BUFZ株を買う方法は？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株は現在25.86で購入可能です。注文は通常25.86または26.16付近で行われ、80や-0.12%が市場の動きを示します。BUFZの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFZ株に投資する方法は？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFへの投資では、年間の値幅21.67 - 25.91と現在の25.86を考慮します。注文は多くの場合25.86や26.16で行われる前に、1.81%や10.23%と比較されます。BUFZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株の最高値は？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの過去1年の最高値は25.91でした。21.67 - 25.91内で株価は大きく変動し、25.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFの株の最低値は？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF(BUFZ)の年間最安値は21.67でした。現在の25.86や21.67 - 25.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFZの動きはライブチャートで確認できます。

BUFZの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest Laddered Moderate Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.88、10.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.85 25.90
1年のレンジ
21.67 25.91
以前の終値
25.88
始値
25.89
買値
25.86
買値
26.16
安値
25.85
高値
25.90
出来高
80
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
1.81%
6ヶ月の変化
10.23%
1年の変化
10.23%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8