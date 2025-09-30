- Visão do mercado
BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
A taxa do BUFG para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.84 e o mais alto foi 26.87.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest Buffered Allocation Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFG hoje?
Hoje FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) está avaliado em 26.87. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 26.88, e o volume de negociação atingiu 41. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFG em tempo real.
As ações de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente FT Vest Buffered Allocation Growth ETF está avaliado em 26.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.24% e USD. Monitore os movimentos de BUFG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFG?
Você pode comprar ações de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) pelo preço atual 26.87. Ordens geralmente são executadas perto de 26.87 ou 27.17, enquanto 41 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFG?
Investir em FT Vest Buffered Allocation Growth ETF envolve considerar a faixa anual 21.73 - 26.91 e o preço atual 26.87. Muitos comparam 2.67% e 13.52% antes de enviar ordens em 26.87 ou 27.17. Estude as mudanças diárias de preço de BUFG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
O maior preço de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) no último ano foi 26.91. As ações oscilaram bastante dentro de 21.73 - 26.91, e a comparação com 26.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
O menor preço de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) no ano foi 21.73. A comparação com o preço atual 26.87 e 21.73 - 26.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFG?
No passado FT Vest Buffered Allocation Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.88 e 12.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.88
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.87
- Ask
- 27.17
- Low
- 26.84
- High
- 26.87
- Volume
- 41
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 2.67%
- Mudança de 6 meses
- 13.52%
- Mudança anual
- 12.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8