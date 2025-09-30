- Panoramica
BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
Il tasso di cambio BUFG ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.84 e ad un massimo di 26.86.
Segui le dinamiche di FT Vest Buffered Allocation Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFG oggi?
Oggi le azioni FT Vest Buffered Allocation Growth ETF sono prezzate a 26.86. Viene scambiato all'interno di -0.07%, la chiusura di ieri è stata 26.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest Buffered Allocation Growth ETF pagano dividendi?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF è attualmente valutato a 26.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFG.
Come acquistare azioni BUFG?
Puoi acquistare azioni FT Vest Buffered Allocation Growth ETF al prezzo attuale di 26.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.86 o 27.16, mentre 15 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFG?
Investire in FT Vest Buffered Allocation Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.73 - 26.91 e il prezzo attuale 26.86. Molti confrontano 2.64% e 13.48% prima di effettuare ordini su 26.86 o 27.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
Il prezzo massimo di FT Vest Buffered Allocation Growth ETF nell'ultimo anno è stato 26.91. All'interno di 21.73 - 26.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Buffered Allocation Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
Il prezzo più basso di FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) nel corso dell'anno è stato 21.73. Confrontandolo con gli attuali 26.86 e 21.73 - 26.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFG?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.88 e 12.20%.
- Chiusura Precedente
- 26.88
- Apertura
- 26.85
- Bid
- 26.86
- Ask
- 27.16
- Minimo
- 26.84
- Massimo
- 26.86
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- 2.64%
- Variazione Semestrale
- 13.48%
- Variazione Annuale
- 12.20%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8