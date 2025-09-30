BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
今日BUFG汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点26.84和高点26.86进行交易。
关注FT Vest Buffered Allocation Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUFG股票今天的价格是多少？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF股票今天的定价为26.86。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为26.88，交易量达到15。BUFG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF股票是否支付股息？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF目前的价值为26.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.20%和USD。实时查看图表以跟踪BUFG走势。
如何购买BUFG股票？
您可以以26.86的当前价格购买FT Vest Buffered Allocation Growth ETF股票。订单通常设置在26.86或27.16附近，而15和0.04%显示市场活动。立即关注BUFG的实时图表更新。
如何投资BUFG股票？
投资FT Vest Buffered Allocation Growth ETF需要考虑年度范围21.73 - 26.91和当前价格26.86。许多人在以26.86或27.16下订单之前，会比较2.64%和。实时查看BUFG价格图表，了解每日变化。
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Buffered Allocation Growth ETF的最高价格是26.91。在21.73 - 26.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Buffered Allocation Growth ETF的绩效。
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF（BUFG）的最低价格为21.73。将其与当前的26.86和21.73 - 26.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFG股票是什么时候拆分的？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.88和12.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.88
- 开盘价
- 26.85
- 卖价
- 26.86
- 买价
- 27.16
- 最低价
- 26.84
- 最高价
- 26.86
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 2.64%
- 6个月变化
- 13.48%
- 年变化
- 12.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8