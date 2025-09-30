- Panorámica
BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
El tipo de cambio de BUFG de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.84, mientras que el máximo ha alcanzado 26.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest Buffered Allocation Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFG hoy?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) se evalúa hoy en 26.87. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 26.88 y el volumen comercial ha alcanzado 41. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF se evalúa actualmente en 26.87. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.24% y USD. Monitoree los movimientos de BUFG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFG?
Puede comprar acciones de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) al precio actual de 26.87. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.87 o 27.17, mientras que 41 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFG?
Invertir en FT Vest Buffered Allocation Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.73 - 26.91 y el precio actual 26.87. Muchos comparan 2.67% y 13.52% antes de colocar órdenes en 26.87 o 27.17. Estudie los cambios diarios de precios de BUFG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
El precio más alto de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) en el último año ha sido 26.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.73 - 26.91, una comparación con 26.88 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
El precio más bajo de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) para el año ha sido 21.73. La comparación con los actuales 26.87 y 21.73 - 26.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFG?
En el pasado, FT Vest Buffered Allocation Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.88 y 12.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.88
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.87
- Ask
- 27.17
- Low
- 26.84
- High
- 26.87
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 2.67%
- Cambio a 6 meses
- 13.52%
- Cambio anual
- 12.24%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8