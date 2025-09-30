- Übersicht
BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
Der Wechselkurs von BUFG hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.84 bis zu einem Hoch von 26.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest Buffered Allocation Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFG heute?
Die Aktie von FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) notiert heute bei 26.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.88 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von BUFG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFG Dividenden?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF wird derzeit mit 26.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFG-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) zum aktuellen Kurs von 26.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.91 oder 27.21 platziert, während 60 und 0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFG-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest Buffered Allocation Growth ETF müssen die jährliche Spanne 21.73 - 26.94 und der aktuelle Kurs 26.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.83% und 13.69%, bevor sie Orders zu 26.91 oder 27.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
Der höchste Kurs von FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) im vergangenen Jahr lag bei 26.94. Innerhalb von 21.73 - 26.94 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest Buffered Allocation Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) im Laufe des Jahres betrug 21.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.91 und der Spanne 21.73 - 26.94 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFG statt?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.88 und 12.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.88
- Eröffnung
- 26.85
- Bid
- 26.91
- Ask
- 27.21
- Tief
- 26.84
- Hoch
- 26.91
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 2.83%
- 6-Monatsänderung
- 13.69%
- Jahresänderung
- 12.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8