BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFGの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり26.84の安値と26.87の高値で取引されました。
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUFG株の現在の価格は？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株価は本日26.87です。-0.04%内で取引され、前日の終値は26.88、取引量は41に達しました。BUFGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株は配当を出しますか？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの現在の価格は26.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.24%やUSDにも注目します。BUFGの動きはライブチャートで確認できます。
BUFG株を買う方法は？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株は現在26.87で購入可能です。注文は通常26.87または27.17付近で行われ、41や0.07%が市場の動きを示します。BUFGの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFG株に投資する方法は？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFへの投資では、年間の値幅21.73 - 26.91と現在の26.87を考慮します。注文は多くの場合26.87や27.17で行われる前に、2.67%や13.52%と比較されます。BUFGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株の最高値は？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの過去1年の最高値は26.91でした。21.73 - 26.91内で株価は大きく変動し、26.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Buffered Allocation Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株の最低値は？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF(BUFG)の年間最安値は21.73でした。現在の26.87や21.73 - 26.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFGの動きはライブチャートで確認できます。
BUFGの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest Buffered Allocation Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.88、12.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.88
- 始値
- 26.85
- 買値
- 26.87
- 買値
- 27.17
- 安値
- 26.84
- 高値
- 26.87
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 2.67%
- 6ヶ月の変化
- 13.52%
- 1年の変化
- 12.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8