通貨 / BUFG
BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF

26.87 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFGの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり26.84の安値と26.87の高値で取引されました。

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BUFG株の現在の価格は？

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株価は本日26.87です。-0.04%内で取引され、前日の終値は26.88、取引量は41に達しました。BUFGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株は配当を出しますか？

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの現在の価格は26.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.24%やUSDにも注目します。BUFGの動きはライブチャートで確認できます。

BUFG株を買う方法は？

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株は現在26.87で購入可能です。注文は通常26.87または27.17付近で行われ、41や0.07%が市場の動きを示します。BUFGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFG株に投資する方法は？

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFへの投資では、年間の値幅21.73 - 26.91と現在の26.87を考慮します。注文は多くの場合26.87や27.17で行われる前に、2.67%や13.52%と比較されます。BUFGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株の最高値は？

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの過去1年の最高値は26.91でした。21.73 - 26.91内で株価は大きく変動し、26.88と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Buffered Allocation Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFの株の最低値は？

FT Vest Buffered Allocation Growth ETF(BUFG)の年間最安値は21.73でした。現在の26.87や21.73 - 26.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFGの動きはライブチャートで確認できます。

BUFGの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest Buffered Allocation Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.88、12.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.84 26.87
1年のレンジ
21.73 26.91
以前の終値
26.88
始値
26.85
買値
26.87
買値
27.17
安値
26.84
高値
26.87
出来高
41
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
2.67%
6ヶ月の変化
13.52%
1年の変化
12.24%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8