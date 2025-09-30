- Aperçu
BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
Le taux de change de BUFG a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.85 et à un maximum de 26.90.
Suivez la dynamique FT Vest Buffered Allocation Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFG aujourd'hui ?
L'action FT Vest Buffered Allocation Growth ETF est cotée à 26.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.15%, a clôturé hier à 26.84 et son volume d'échange a atteint 54. Le graphique en temps réel du cours de BUFG présente ces mises à jour.
L'action FT Vest Buffered Allocation Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF est actuellement valorisé à 26.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFG.
Comment acheter des actions BUFG ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest Buffered Allocation Growth ETF au cours actuel de 26.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.88 ou de 27.18, le 54 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFG ?
Investir dans FT Vest Buffered Allocation Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.73 - 26.91 et le prix actuel 26.88. Beaucoup comparent 2.71% et 13.56% avant de passer des ordres à 26.88 ou 27.18. Consultez le graphique du cours de BUFG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest Buffered Allocation Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF l'année dernière était 26.91. Au cours de 21.73 - 26.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest Buffered Allocation Growth ETF ?
Le cours le plus bas de FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) sur l'année a été 21.73. Sa comparaison avec 26.88 et 21.73 - 26.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFG a-t-elle été divisée ?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.84 et 12.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.84
- Ouverture
- 26.89
- Bid
- 26.88
- Ask
- 27.18
- Plus Bas
- 26.85
- Plus Haut
- 26.90
- Volume
- 54
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 2.71%
- Changement à 6 Mois
- 13.56%
- Changement Annuel
- 12.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8