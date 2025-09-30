- Обзор рынка
BUFG: FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
Курс BUFG за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.84, а максимальная — 26.86.
Следите за динамикой FT Vest Buffered Allocation Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFG сегодня?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) сегодня оценивается на уровне 26.86. Инструмент торгуется в пределах -0.07%, вчерашнее закрытие составило 26.88, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF в настоящее время оценивается в 26.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.20% и USD. Отслеживайте движения BUFG на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFG?
Вы можете купить акции FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) по текущей цене 26.86. Ордера обычно размещаются около 26.86 или 27.16, тогда как 15 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFG?
Инвестирование в FT Vest Buffered Allocation Growth ETF предполагает учет годового диапазона 21.73 - 26.91 и текущей цены 26.86. Многие сравнивают 2.64% и 13.48% перед размещением ордеров на 26.86 или 27.16. Изучайте ежедневные изменения цены BUFG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
Самая высокая цена FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) за последний год составила 26.91. Акции заметно колебались в пределах 21.73 - 26.91, сравнение с 26.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Buffered Allocation Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Buffered Allocation Growth ETF?
Самая низкая цена FT Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) за год составила 21.73. Сравнение с текущими 26.86 и 21.73 - 26.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFG?
В прошлом FT Vest Buffered Allocation Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.88 и 12.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.88
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.86
- Ask
- 27.16
- Low
- 26.84
- High
- 26.86
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 2.64%
- 6-месячное изменение
- 13.48%
- Годовое изменение
- 12.20%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8