BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
A taxa do BUFB para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.58 e o mais alto foi 35.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFB hoje?
Hoje Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) está avaliado em 35.69. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 35.61, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFB em tempo real.
As ações de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF pagam dividendos?
Atualmente Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF está avaliado em 35.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.69% e USD. Monitore os movimentos de BUFB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFB?
Você pode comprar ações de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) pelo preço atual 35.69. Ordens geralmente são executadas perto de 35.69 ou 35.99, enquanto 17 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFB?
Investir em Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF envolve considerar a faixa anual 28.33 - 35.69 e o preço atual 35.69. Muitos comparam 2.79% e 13.88% antes de enviar ordens em 35.69 ou 35.99. Estude as mudanças diárias de preço de BUFB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
O maior preço de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) no último ano foi 35.69. As ações oscilaram bastante dentro de 28.33 - 35.69, e a comparação com 35.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
O menor preço de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) no ano foi 28.33. A comparação com o preço atual 35.69 e 28.33 - 35.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFB?
No passado Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.61 e 12.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.61
- Open
- 35.63
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- Low
- 35.58
- High
- 35.69
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 2.79%
- Mudança de 6 meses
- 13.88%
- Mudança anual
- 12.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8