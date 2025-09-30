- Panoramica
BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
Il tasso di cambio BUFB ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.63 e ad un massimo di 35.65.
Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFB oggi?
Oggi le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF sono prezzate a 35.65. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 35.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF pagano dividendi?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF è attualmente valutato a 35.65. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFB.
Come acquistare azioni BUFB?
Puoi acquistare azioni Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF al prezzo attuale di 35.65. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.65 o 35.95, mentre 2 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFB?
Investire in Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.33 - 35.69 e il prezzo attuale 35.65. Molti confrontano 2.68% e 13.75% prima di effettuare ordini su 35.65 o 35.95. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Il prezzo massimo di Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 35.69. All'interno di 28.33 - 35.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Il prezzo più basso di Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) nel corso dell'anno è stato 28.33. Confrontandolo con gli attuali 35.65 e 28.33 - 35.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFB?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.61 e 12.57%.
- Chiusura Precedente
- 35.61
- Apertura
- 35.63
- Bid
- 35.65
- Ask
- 35.95
- Minimo
- 35.63
- Massimo
- 35.65
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 2.68%
- Variazione Semestrale
- 13.75%
- Variazione Annuale
- 12.57%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8