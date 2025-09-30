- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
Курс BUFB за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.63, а максимальная — 35.65.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFB сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) сегодня оценивается на уровне 35.65. Инструмент торгуется в пределах 0.11%, вчерашнее закрытие составило 35.61, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF в настоящее время оценивается в 35.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.57% и USD. Отслеживайте движения BUFB на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFB?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) по текущей цене 35.65. Ордера обычно размещаются около 35.65 или 35.95, тогда как 2 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFB?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 28.33 - 35.69 и текущей цены 35.65. Многие сравнивают 2.68% и 13.75% перед размещением ордеров на 35.65 или 35.95. Изучайте ежедневные изменения цены BUFB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) за последний год составила 35.69. Акции заметно колебались в пределах 28.33 - 35.69, сравнение с 35.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) за год составила 28.33. Сравнение с текущими 35.65 и 28.33 - 35.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFB?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.61 и 12.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.61
- Open
- 35.63
- Bid
- 35.65
- Ask
- 35.95
- Low
- 35.63
- High
- 35.65
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 13.75%
- Годовое изменение
- 12.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8