BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
Der Wechselkurs von BUFB hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.58 bis zu einem Hoch von 35.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFB heute?
Die Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) notiert heute bei 35.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.61 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von BUFB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFB Dividenden?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF wird derzeit mit 35.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFB-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) zum aktuellen Kurs von 35.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.69 oder 35.99 platziert, während 17 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFB-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF müssen die jährliche Spanne 28.33 - 35.69 und der aktuelle Kurs 35.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.79% und 13.88%, bevor sie Orders zu 35.69 oder 35.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Der höchste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) im vergangenen Jahr lag bei 35.69. Innerhalb von 28.33 - 35.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) im Laufe des Jahres betrug 28.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.69 und der Spanne 28.33 - 35.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFB statt?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.61 und 12.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.61
- Eröffnung
- 35.63
- Bid
- 35.69
- Ask
- 35.99
- Tief
- 35.58
- Hoch
- 35.69
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 2.79%
- 6-Monatsänderung
- 13.88%
- Jahresänderung
- 12.69%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8