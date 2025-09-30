BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
今日BUFB汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.58和高点35.65进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUFB股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF股票今天的定价为35.60。它在-0.03%范围内交易，昨天的收盘价为35.61，交易量达到9。BUFB的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF目前的价值为35.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.41%和USD。实时查看图表以跟踪BUFB走势。
如何购买BUFB股票？
您可以以35.60的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF股票。订单通常设置在35.60或35.90附近，而9和-0.08%显示市场活动。立即关注BUFB的实时图表更新。
如何投资BUFB股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF需要考虑年度范围28.33 - 35.69和当前价格35.60。许多人在以35.60或35.90下订单之前，会比较2.53%和。实时查看BUFB价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF的最高价格是35.69。在28.33 - 35.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF（BUFB）的最低价格为28.33。将其与当前的35.60和28.33 - 35.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFB股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.61和12.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.61
- 开盘价
- 35.63
- 卖价
- 35.60
- 买价
- 35.90
- 最低价
- 35.58
- 最高价
- 35.65
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 2.53%
- 6个月变化
- 13.59%
- 年变化
- 12.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8