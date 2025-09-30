- Aperçu
BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
Le taux de change de BUFB a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.54 et à un maximum de 35.69.
Suivez la dynamique Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFB aujourd'hui ?
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF est cotée à 35.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 35.57 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de BUFB présente ces mises à jour.
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF verse-t-elle des dividendes ?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF est actuellement valorisé à 35.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFB.
Comment acheter des actions BUFB ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF au cours actuel de 35.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.61 ou de 35.91, le 19 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFB ?
Investir dans Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.33 - 35.69 et le prix actuel 35.61. Beaucoup comparent 2.56% et 13.62% avant de passer des ordres à 35.61 ou 35.91. Consultez le graphique du cours de BUFB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF l'année dernière était 35.69. Au cours de 28.33 - 35.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) sur l'année a été 28.33. Sa comparaison avec 35.61 et 28.33 - 35.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFB a-t-elle été divisée ?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.57 et 12.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.57
- Ouverture
- 35.64
- Bid
- 35.61
- Ask
- 35.91
- Plus Bas
- 35.54
- Plus Haut
- 35.69
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 2.56%
- Changement à 6 Mois
- 13.62%
- Changement Annuel
- 12.44%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8