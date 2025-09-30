- Panorámica
BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
El tipo de cambio de BUFB de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.58, mientras que el máximo ha alcanzado 35.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFB hoy?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) se evalúa hoy en 35.60. El instrumento se negocia dentro de -0.03%; el cierre de ayer ha sido 35.61 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF se evalúa actualmente en 35.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.41% y USD. Monitoree los movimientos de BUFB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFB?
Puede comprar acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) al precio actual de 35.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.60 o 35.90, mientras que 9 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFB?
Invertir en Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.33 - 35.69 y el precio actual 35.60. Muchos comparan 2.53% y 13.59% antes de colocar órdenes en 35.60 o 35.90. Estudie los cambios diarios de precios de BUFB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
El precio más alto de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) en el último año ha sido 35.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.33 - 35.69, una comparación con 35.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF?
El precio más bajo de Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) para el año ha sido 28.33. La comparación con los actuales 35.60 y 28.33 - 35.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFB?
En el pasado, Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.61 y 12.41% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.61
- Open
- 35.63
- Bid
- 35.60
- Ask
- 35.90
- Low
- 35.58
- High
- 35.65
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- 2.53%
- Cambio a 6 meses
- 13.59%
- Cambio anual
- 12.41%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8