通貨 / BUFB
BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

35.60 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFBの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり35.58の安値と35.65の高値で取引されました。

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BUFB株の現在の価格は？

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株価は本日35.60です。-0.03%内で取引され、前日の終値は35.61、取引量は9に達しました。BUFBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株は配当を出しますか？

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの現在の価格は35.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.41%やUSDにも注目します。BUFBの動きはライブチャートで確認できます。

BUFB株を買う方法は？

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株は現在35.60で購入可能です。注文は通常35.60または35.90付近で行われ、9や-0.08%が市場の動きを示します。BUFBの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFB株に投資する方法は？

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFへの投資では、年間の値幅28.33 - 35.69と現在の35.60を考慮します。注文は多くの場合35.60や35.90で行われる前に、2.53%や13.59%と比較されます。BUFBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株の最高値は？

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの過去1年の最高値は35.69でした。28.33 - 35.69内で株価は大きく変動し、35.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株の最低値は？

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF(BUFB)の年間最安値は28.33でした。現在の35.60や28.33 - 35.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFBの動きはライブチャートで確認できます。

BUFBの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.61、12.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.58 35.65
1年のレンジ
28.33 35.69
以前の終値
35.61
始値
35.63
買値
35.60
買値
35.90
安値
35.58
高値
35.65
出来高
9
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
2.53%
6ヶ月の変化
13.59%
1年の変化
12.41%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8