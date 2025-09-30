- 概要
BUFB: Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFBの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり35.58の安値と35.65の高値で取引されました。
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUFB株の現在の価格は？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株価は本日35.60です。-0.03%内で取引され、前日の終値は35.61、取引量は9に達しました。BUFBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株は配当を出しますか？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの現在の価格は35.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.41%やUSDにも注目します。BUFBの動きはライブチャートで確認できます。
BUFB株を買う方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株は現在35.60で購入可能です。注文は通常35.60または35.90付近で行われ、9や-0.08%が市場の動きを示します。BUFBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFB株に投資する方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFへの投資では、年間の値幅28.33 - 35.69と現在の35.60を考慮します。注文は多くの場合35.60や35.90で行われる前に、2.53%や13.59%と比較されます。BUFBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株の最高値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの過去1年の最高値は35.69でした。28.33 - 35.69内で株価は大きく変動し、35.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFの株の最低値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETF(BUFB)の年間最安値は28.33でした。現在の35.60や28.33 - 35.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFBの動きはライブチャートで確認できます。
BUFBの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator ETFs Trust Innovator Laddered Allocation Buffer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.61、12.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.61
- 始値
- 35.63
- 買値
- 35.60
- 買値
- 35.90
- 安値
- 35.58
- 高値
- 35.65
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 2.53%
- 6ヶ月の変化
- 13.59%
- 1年の変化
- 12.41%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8