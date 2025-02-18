Moedas / BSVN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSVN: Bank7 Corp
48.92 USD 0.90 (1.87%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSVN para hoje mudou para 1.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.47 e o mais alto foi 48.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank7 Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSVN Notícias
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- Bank7 stock dividend rises 12.5% as KBW reiterates Outperform rating
- Bank7 Corp. raises quarterly dividend 12.5% to $0.27 per share
- Best Momentum Stock to Buy for July 23rd
- Bank7 (BSVN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Bank7 stock price target raised to $52 from $47 at KBW on strong growth
- Bank7 Stock: An Upgrade Is Justified After This Strong Showing (NASDAQ:BSVN)
- Bank7 Reports Strong Q2 Loan Growth
- Bank7 (BSVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank7 beats Q2 2025 forecasts, stock edges up
- Bank7 (BSVN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank7 Q2 2025 slides: EPS growth continues amid industry-leading performance
- Bank7 earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Bank7 Corp. Declares Quarterly Cash Dividend on Common Stock
- Bank7 Corp. (BSVN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Bank7: Upgrading To Buy After Stock Price Drop; Earnings Likely To Decline
- Forget The Price Of A Stock. What Is It Worth?
Faixa diária
48.47 48.92
Faixa anual
32.49 50.26
- Fechamento anterior
- 48.02
- Open
- 48.49
- Bid
- 48.92
- Ask
- 49.22
- Low
- 48.47
- High
- 48.92
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 1.87%
- Mudança mensal
- -0.39%
- Mudança de 6 meses
- 21.93%
- Mudança anual
- 30.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh