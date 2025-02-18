Währungen / BSVN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BSVN: Bank7 Corp
48.23 USD 0.65 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSVN hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.23 bis zu einem Hoch von 48.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank7 Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSVN News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- Bank7 stock dividend rises 12.5% as KBW reiterates Outperform rating
- Bank7 Corp. raises quarterly dividend 12.5% to $0.27 per share
- Best Momentum Stock to Buy for July 23rd
- Bank7 (BSVN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Bank7 stock price target raised to $52 from $47 at KBW on strong growth
- Bank7 Stock: An Upgrade Is Justified After This Strong Showing (NASDAQ:BSVN)
- Bank7 Reports Strong Q2 Loan Growth
- Bank7 (BSVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Bank7 beats Q2 2025 forecasts, stock edges up
- Bank7 (BSVN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank7 Q2 2025 slides: EPS growth continues amid industry-leading performance
- Bank7 earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Bank7 Corp. Declares Quarterly Cash Dividend on Common Stock
- Bank7 Corp. (BSVN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Bank7: Upgrading To Buy After Stock Price Drop; Earnings Likely To Decline
- Forget The Price Of A Stock. What Is It Worth?
Tagesspanne
48.23 48.68
Jahresspanne
32.49 50.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.88
- Eröffnung
- 48.38
- Bid
- 48.23
- Ask
- 48.53
- Tief
- 48.23
- Hoch
- 48.68
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- -1.79%
- 6-Monatsänderung
- 20.21%
- Jahresänderung
- 28.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K