BSVN: Bank7 Corp

48.23 USD 0.65 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSVN hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.23 bis zu einem Hoch von 48.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank7 Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
48.23 48.68
Jahresspanne
32.49 50.26
Vorheriger Schlusskurs
48.88
Eröffnung
48.38
Bid
48.23
Ask
48.53
Tief
48.23
Hoch
48.68
Volumen
18
Tagesänderung
-1.33%
Monatsänderung
-1.79%
6-Monatsänderung
20.21%
Jahresänderung
28.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K