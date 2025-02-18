CotationsSections
BSVN: Bank7 Corp

47.20 USD 1.68 (3.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BSVN a changé de -3.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.10 et à un maximum de 48.68.

Suivez la dynamique Bank7 Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
47.10 48.68
Range Annuel
32.49 50.26
Clôture Précédente
48.88
Ouverture
48.38
Bid
47.20
Ask
47.50
Plus Bas
47.10
Plus Haut
48.68
Volume
100
Changement quotidien
-3.44%
Changement Mensuel
-3.89%
Changement à 6 Mois
17.65%
Changement Annuel
25.63%
