BSVN: Bank7 Corp
48.02 USD 0.03 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BSVN de hoy ha cambiado un 0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.01, mientras que el máximo ha alcanzado 49.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank7 Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
48.01 49.38
Rango anual
32.49 50.26
- Cierres anteriores
- 47.99
- Open
- 48.29
- Bid
- 48.02
- Ask
- 48.32
- Low
- 48.01
- High
- 49.38
- Volumen
- 61
- Cambio diario
- 0.06%
- Cambio mensual
- -2.22%
- Cambio a 6 meses
- 19.69%
- Cambio anual
- 27.81%
