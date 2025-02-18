货币 / BSVN
BSVN: Bank7 Corp
47.99 USD 1.01 (2.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BSVN汇率已更改-2.06%。当日，交易品种以低点47.53和高点48.98进行交易。
关注Bank7 Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
47.53 48.98
年范围
32.49 50.26
- 前一天收盘价
- 49.00
- 开盘价
- 48.82
- 卖价
- 47.99
- 买价
- 48.29
- 最低价
- 47.53
- 最高价
- 48.98
- 交易量
- 31
- 日变化
- -2.06%
- 月变化
- -2.28%
- 6个月变化
- 19.62%
- 年变化
- 27.73%
