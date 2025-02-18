通貨 / BSVN
BSVN: Bank7 Corp
48.88 USD 0.86 (1.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BSVNの今日の為替レートは、1.79%変化しました。日中、通貨は1あたり48.47の安値と49.77の高値で取引されました。
Bank7 Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
48.47 49.77
1年のレンジ
32.49 50.26
- 以前の終値
- 48.02
- 始値
- 48.49
- 買値
- 48.88
- 買値
- 49.18
- 安値
- 48.47
- 高値
- 49.77
- 出来高
- 150
- 1日の変化
- 1.79%
- 1ヶ月の変化
- -0.47%
- 6ヶ月の変化
- 21.83%
- 1年の変化
- 30.10%
