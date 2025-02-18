クォートセクション
通貨 / BSVN
BSVN: Bank7 Corp

48.88 USD 0.86 (1.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSVNの今日の為替レートは、1.79%変化しました。日中、通貨は1あたり48.47の安値と49.77の高値で取引されました。

Bank7 Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
48.47 49.77
1年のレンジ
32.49 50.26
以前の終値
48.02
始値
48.49
買値
48.88
買値
49.18
安値
48.47
高値
49.77
出来高
150
1日の変化
1.79%
1ヶ月の変化
-0.47%
6ヶ月の変化
21.83%
1年の変化
30.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K