BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.
A taxa do BSLKW para hoje mudou para -6.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0398 e o mais alto foi 0.0423.
Veja a dinâmica do par de moedas Bolt Projects Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSLKW hoje?
Hoje Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) está avaliado em 0.0398. O instrumento é negociado dentro de -6.13%, o fechamento de ontem foi 0.0424, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSLKW em tempo real.
As ações de Bolt Projects Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Bolt Projects Holdings, Inc. está avaliado em 0.0398. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 47.41% e USD. Monitore os movimentos de BSLKW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSLKW?
Você pode comprar ações de Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) pelo preço atual 0.0398. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0398 ou 0.0428, enquanto 2 e -5.91% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSLKW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSLKW?
Investir em Bolt Projects Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0102 - 0.1489 e o preço atual 0.0398. Muitos comparam -18.78% e 27.56% antes de enviar ordens em 0.0398 ou 0.0428. Estude as mudanças diárias de preço de BSLKW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bolt Projects Holdings, Inc.?
O maior preço de Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) no último ano foi 0.1489. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0102 - 0.1489, e a comparação com 0.0424 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bolt Projects Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bolt Projects Holdings, Inc.?
O menor preço de Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) no ano foi 0.0102. A comparação com o preço atual 0.0398 e 0.0102 - 0.1489 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSLKW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSLKW?
No passado Bolt Projects Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0424 e 47.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0424
- Open
- 0.0423
- Bid
- 0.0398
- Ask
- 0.0428
- Low
- 0.0398
- High
- 0.0423
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -6.13%
- Mudança mensal
- -18.78%
- Mudança de 6 meses
- 27.56%
- Mudança anual
- 47.41%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4