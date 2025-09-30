- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von BSLKW hat sich für heute um -6.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0398 bis zu einem Hoch von 0.0423 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bolt Projects Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSLKW heute?
Die Aktie von Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) notiert heute bei 0.0398. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0424 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BSLKW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSLKW Dividenden?
Bolt Projects Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.0398 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 47.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSLKW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSLKW-Aktien?
Sie können Aktien von Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) zum aktuellen Kurs von 0.0398 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0398 oder 0.0428 platziert, während 2 und -5.91% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSLKW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSLKW-Aktien?
Bei einer Investition in Bolt Projects Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0102 - 0.1489 und der aktuelle Kurs 0.0398 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -18.78% und 27.56%, bevor sie Orders zu 0.0398 oder 0.0428 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSLKW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bolt Projects Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1489. Innerhalb von 0.0102 - 0.1489 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0424 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bolt Projects Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bolt Projects Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) im Laufe des Jahres betrug 0.0102. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0398 und der Spanne 0.0102 - 0.1489 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSLKW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSLKW statt?
Bolt Projects Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0424 und 47.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0424
- Eröffnung
- 0.0423
- Bid
- 0.0398
- Ask
- 0.0428
- Tief
- 0.0398
- Hoch
- 0.0423
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -6.13%
- Monatsänderung
- -18.78%
- 6-Monatsänderung
- 27.56%
- Jahresänderung
- 47.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4