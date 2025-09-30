- Aperçu
BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.
Le taux de change de BSLKW a changé de -6.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0398 et à un maximum de 0.0423.
Suivez la dynamique Bolt Projects Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSLKW aujourd'hui ?
L'action Bolt Projects Holdings, Inc. est cotée à 0.0398 aujourd'hui. Elle se négocie dans -6.13%, a clôturé hier à 0.0424 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de BSLKW présente ces mises à jour.
L'action Bolt Projects Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Bolt Projects Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.0398. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 47.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSLKW.
Comment acheter des actions BSLKW ?
Vous pouvez acheter des actions Bolt Projects Holdings, Inc. au cours actuel de 0.0398. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0398 ou de 0.0428, le 2 et le -5.91% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSLKW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSLKW ?
Investir dans Bolt Projects Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0102 - 0.1489 et le prix actuel 0.0398. Beaucoup comparent -18.78% et 27.56% avant de passer des ordres à 0.0398 ou 0.0428. Consultez le graphique du cours de BSLKW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bolt Projects Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Bolt Projects Holdings, Inc. l'année dernière était 0.1489. Au cours de 0.0102 - 0.1489, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0424 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bolt Projects Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bolt Projects Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) sur l'année a été 0.0102. Sa comparaison avec 0.0398 et 0.0102 - 0.1489 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSLKW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSLKW a-t-elle été divisée ?
Bolt Projects Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0424 et 47.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0424
- Ouverture
- 0.0423
- Bid
- 0.0398
- Ask
- 0.0428
- Plus Bas
- 0.0398
- Plus Haut
- 0.0423
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -6.13%
- Changement Mensuel
- -18.78%
- Changement à 6 Mois
- 27.56%
- Changement Annuel
- 47.41%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4