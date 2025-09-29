报价部分
货币 / BSLKW
回到股票

BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.

0.0398 USD 0.0026 (6.13%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BSLKW汇率已更改-6.13%。当日，交易品种以低点0.0398和高点0.0423进行交易。

关注Bolt Projects Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BSLKW股票今天的价格是多少？

Bolt Projects Holdings, Inc.股票今天的定价为0.0398。它在-6.13%范围内交易，昨天的收盘价为0.0424，交易量达到2。BSLKW的实时价格图表显示了这些更新。

Bolt Projects Holdings, Inc.股票是否支付股息？

Bolt Projects Holdings, Inc.目前的价值为0.0398。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.41%和USD。实时查看图表以跟踪BSLKW走势。

如何购买BSLKW股票？

您可以以0.0398的当前价格购买Bolt Projects Holdings, Inc.股票。订单通常设置在0.0398或0.0428附近，而2和-5.91%显示市场活动。立即关注BSLKW的实时图表更新。

如何投资BSLKW股票？

投资Bolt Projects Holdings, Inc.需要考虑年度范围0.0102 - 0.1489和当前价格0.0398。许多人在以0.0398或0.0428下订单之前，会比较-18.78%和。实时查看BSLKW价格图表，了解每日变化。

Bolt Projects Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bolt Projects Holdings, Inc.的最高价格是0.1489。在0.0102 - 0.1489内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bolt Projects Holdings, Inc.的绩效。

Bolt Projects Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Bolt Projects Holdings, Inc.（BSLKW）的最低价格为0.0102。将其与当前的0.0398和0.0102 - 0.1489进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSLKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSLKW股票是什么时候拆分的？

Bolt Projects Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0424和47.41%中可见。

日范围
0.0398 0.0423
年范围
0.0102 0.1489
前一天收盘价
0.0424
开盘价
0.0423
卖价
0.0398
买价
0.0428
最低价
0.0398
最高价
0.0423
交易量
2
日变化
-6.13%
月变化
-18.78%
6个月变化
27.56%
年变化
47.41%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值