BSLKW股票今天的价格是多少？ Bolt Projects Holdings, Inc.股票今天的定价为0.0398。它在-6.13%范围内交易，昨天的收盘价为0.0424，交易量达到2。BSLKW的实时价格图表显示了这些更新。

Bolt Projects Holdings, Inc.股票是否支付股息？ Bolt Projects Holdings, Inc.目前的价值为0.0398。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.41%和USD。实时查看图表以跟踪BSLKW走势。

如何购买BSLKW股票？ 您可以以0.0398的当前价格购买Bolt Projects Holdings, Inc.股票。订单通常设置在0.0398或0.0428附近，而2和-5.91%显示市场活动。立即关注BSLKW的实时图表更新。

如何投资BSLKW股票？ 投资Bolt Projects Holdings, Inc.需要考虑年度范围0.0102 - 0.1489和当前价格0.0398。许多人在以0.0398或0.0428下订单之前，会比较-18.78%和。实时查看BSLKW价格图表，了解每日变化。

Bolt Projects Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Bolt Projects Holdings, Inc.的最高价格是0.1489。在0.0102 - 0.1489内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bolt Projects Holdings, Inc.的绩效。

Bolt Projects Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？ Bolt Projects Holdings, Inc.（BSLKW）的最低价格为0.0102。将其与当前的0.0398和0.0102 - 0.1489进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSLKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。