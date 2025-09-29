BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.
今日BSLKW汇率已更改-6.13%。当日，交易品种以低点0.0398和高点0.0423进行交易。
关注Bolt Projects Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BSLKW股票今天的价格是多少？
Bolt Projects Holdings, Inc.股票今天的定价为0.0398。它在-6.13%范围内交易，昨天的收盘价为0.0424，交易量达到2。BSLKW的实时价格图表显示了这些更新。
Bolt Projects Holdings, Inc.股票是否支付股息？
Bolt Projects Holdings, Inc.目前的价值为0.0398。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.41%和USD。实时查看图表以跟踪BSLKW走势。
如何购买BSLKW股票？
您可以以0.0398的当前价格购买Bolt Projects Holdings, Inc.股票。订单通常设置在0.0398或0.0428附近，而2和-5.91%显示市场活动。立即关注BSLKW的实时图表更新。
如何投资BSLKW股票？
投资Bolt Projects Holdings, Inc.需要考虑年度范围0.0102 - 0.1489和当前价格0.0398。许多人在以0.0398或0.0428下订单之前，会比较-18.78%和。实时查看BSLKW价格图表，了解每日变化。
Bolt Projects Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bolt Projects Holdings, Inc.的最高价格是0.1489。在0.0102 - 0.1489内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bolt Projects Holdings, Inc.的绩效。
Bolt Projects Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Bolt Projects Holdings, Inc.（BSLKW）的最低价格为0.0102。将其与当前的0.0398和0.0102 - 0.1489进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSLKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSLKW股票是什么时候拆分的？
Bolt Projects Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0424和47.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0424
- 开盘价
- 0.0423
- 卖价
- 0.0398
- 买价
- 0.0428
- 最低价
- 0.0398
- 最高价
- 0.0423
- 交易量
- 2
- 日变化
- -6.13%
- 月变化
- -18.78%
- 6个月变化
- 27.56%
- 年变化
- 47.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值