BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.
Il tasso di cambio BSLKW ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0398 e ad un massimo di 0.0423.
Segui le dinamiche di Bolt Projects Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSLKW oggi?
Oggi le azioni Bolt Projects Holdings, Inc. sono prezzate a 0.0398. Viene scambiato all'interno di -6.13%, la chiusura di ieri è stata 0.0424 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSLKW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bolt Projects Holdings, Inc. pagano dividendi?
Bolt Projects Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.0398. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 47.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSLKW.
Come acquistare azioni BSLKW?
Puoi acquistare azioni Bolt Projects Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.0398. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0398 o 0.0428, mentre 2 e -5.91% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSLKW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSLKW?
Investire in Bolt Projects Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0102 - 0.1489 e il prezzo attuale 0.0398. Molti confrontano -18.78% e 27.56% prima di effettuare ordini su 0.0398 o 0.0428. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSLKW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bolt Projects Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Bolt Projects Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1489. All'interno di 0.0102 - 0.1489, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0424 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bolt Projects Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bolt Projects Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) nel corso dell'anno è stato 0.0102. Confrontandolo con gli attuali 0.0398 e 0.0102 - 0.1489 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSLKW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSLKW?
Bolt Projects Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0424 e 47.41%.
- Chiusura Precedente
- 0.0424
- Apertura
- 0.0423
- Bid
- 0.0398
- Ask
- 0.0428
- Minimo
- 0.0398
- Massimo
- 0.0423
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -6.13%
- Variazione Mensile
- -18.78%
- Variazione Semestrale
- 27.56%
- Variazione Annuale
- 47.41%
