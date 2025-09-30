QuotazioniSezioni
BSLKW
BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.

0.0398 USD 0.0026 (6.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSLKW ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0398 e ad un massimo di 0.0423.

Segui le dinamiche di Bolt Projects Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BSLKW oggi?

Oggi le azioni Bolt Projects Holdings, Inc. sono prezzate a 0.0398. Viene scambiato all'interno di -6.13%, la chiusura di ieri è stata 0.0424 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSLKW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bolt Projects Holdings, Inc. pagano dividendi?

Bolt Projects Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.0398. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 47.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSLKW.

Come acquistare azioni BSLKW?

Puoi acquistare azioni Bolt Projects Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.0398. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0398 o 0.0428, mentre 2 e -5.91% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSLKW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BSLKW?

Investire in Bolt Projects Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0102 - 0.1489 e il prezzo attuale 0.0398. Molti confrontano -18.78% e 27.56% prima di effettuare ordini su 0.0398 o 0.0428. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSLKW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bolt Projects Holdings, Inc.?

Il prezzo massimo di Bolt Projects Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1489. All'interno di 0.0102 - 0.1489, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0424 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bolt Projects Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bolt Projects Holdings, Inc.?

Il prezzo più basso di Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) nel corso dell'anno è stato 0.0102. Confrontandolo con gli attuali 0.0398 e 0.0102 - 0.1489 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSLKW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSLKW?

Bolt Projects Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0424 e 47.41%.

Intervallo Giornaliero
0.0398 0.0423
Intervallo Annuale
0.0102 0.1489
Chiusura Precedente
0.0424
Apertura
0.0423
Bid
0.0398
Ask
0.0428
Minimo
0.0398
Massimo
0.0423
Volume
2
Variazione giornaliera
-6.13%
Variazione Mensile
-18.78%
Variazione Semestrale
27.56%
Variazione Annuale
47.41%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4