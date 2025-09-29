- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.
El tipo de cambio de BSLKW de hoy ha cambiado un -6.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0398, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0423.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bolt Projects Holdings, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSLKW hoy?
Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) se evalúa hoy en 0.0398. El instrumento se negocia dentro de -6.13%; el cierre de ayer ha sido 0.0424 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSLKW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bolt Projects Holdings, Inc.?
Bolt Projects Holdings, Inc. se evalúa actualmente en 0.0398. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 47.41% y USD. Monitoree los movimientos de BSLKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSLKW?
Puede comprar acciones de Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) al precio actual de 0.0398. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0398 o 0.0428, mientras que 2 y -5.91% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSLKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSLKW?
Invertir en Bolt Projects Holdings, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0102 - 0.1489 y el precio actual 0.0398. Muchos comparan -18.78% y 27.56% antes de colocar órdenes en 0.0398 o 0.0428. Estudie los cambios diarios de precios de BSLKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bolt Projects Holdings, Inc.?
El precio más alto de Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) en el último año ha sido 0.1489. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0102 - 0.1489, una comparación con 0.0424 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bolt Projects Holdings, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bolt Projects Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) para el año ha sido 0.0102. La comparación con los actuales 0.0398 y 0.0102 - 0.1489 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSLKW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSLKW?
En el pasado, Bolt Projects Holdings, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0424 y 47.41% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0424
- Open
- 0.0423
- Bid
- 0.0398
- Ask
- 0.0428
- Low
- 0.0398
- High
- 0.0423
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -6.13%
- Cambio mensual
- -18.78%
- Cambio a 6 meses
- 27.56%
- Cambio anual
- 47.41%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.