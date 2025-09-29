КотировкиРазделы
BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.

0.0398 USD 0.0026 (6.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSLKW за сегодня изменился на -6.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0398, а максимальная — 0.0423.

Следите за динамикой Bolt Projects Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSLKW сегодня?

Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) сегодня оценивается на уровне 0.0398. Инструмент торгуется в пределах -6.13%, вчерашнее закрытие составило 0.0424, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSLKW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bolt Projects Holdings, Inc.?

Bolt Projects Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0398. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.41% и USD. Отслеживайте движения BSLKW на графике в реальном времени.

Как купить акции BSLKW?

Вы можете купить акции Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) по текущей цене 0.0398. Ордера обычно размещаются около 0.0398 или 0.0428, тогда как 2 и -5.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSLKW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSLKW?

Инвестирование в Bolt Projects Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0102 - 0.1489 и текущей цены 0.0398. Многие сравнивают -18.78% и 27.56% перед размещением ордеров на 0.0398 или 0.0428. Изучайте ежедневные изменения цены BSLKW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bolt Projects Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) за последний год составила 0.1489. Акции заметно колебались в пределах 0.0102 - 0.1489, сравнение с 0.0424 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bolt Projects Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bolt Projects Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) за год составила 0.0102. Сравнение с текущими 0.0398 и 0.0102 - 0.1489 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSLKW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSLKW?

В прошлом Bolt Projects Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0424 и 47.41% после корпоративных действий.

29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.