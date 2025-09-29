- Обзор рынка
BSLKW: Bolt Projects Holdings, Inc.
Курс BSLKW за сегодня изменился на -6.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0398, а максимальная — 0.0423.
Следите за динамикой Bolt Projects Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSLKW сегодня?
Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) сегодня оценивается на уровне 0.0398. Инструмент торгуется в пределах -6.13%, вчерашнее закрытие составило 0.0424, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSLKW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bolt Projects Holdings, Inc.?
Bolt Projects Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0398. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.41% и USD. Отслеживайте движения BSLKW на графике в реальном времени.
Как купить акции BSLKW?
Вы можете купить акции Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) по текущей цене 0.0398. Ордера обычно размещаются около 0.0398 или 0.0428, тогда как 2 и -5.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSLKW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSLKW?
Инвестирование в Bolt Projects Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0102 - 0.1489 и текущей цены 0.0398. Многие сравнивают -18.78% и 27.56% перед размещением ордеров на 0.0398 или 0.0428. Изучайте ежедневные изменения цены BSLKW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bolt Projects Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) за последний год составила 0.1489. Акции заметно колебались в пределах 0.0102 - 0.1489, сравнение с 0.0424 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bolt Projects Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bolt Projects Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLKW) за год составила 0.0102. Сравнение с текущими 0.0398 и 0.0102 - 0.1489 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSLKW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSLKW?
В прошлом Bolt Projects Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0424 и 47.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0424
- Open
- 0.0423
- Bid
- 0.0398
- Ask
- 0.0428
- Low
- 0.0398
- High
- 0.0423
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -6.13%
- Месячное изменение
- -18.78%
- 6-месячное изменение
- 27.56%
- Годовое изменение
- 47.41%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%