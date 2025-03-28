Moedas / BODI
BODI: The Beachbody Company Inc Class A
6.68 USD 0.22 (3.19%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BODI para hoje mudou para -3.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.20 e o mais alto foi 6.95.
Veja a dinâmica do par de moedas The Beachbody Company Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.20 6.95
Faixa anual
3.38 8.60
- Fechamento anterior
- 6.90
- Open
- 6.95
- Bid
- 6.68
- Ask
- 6.98
- Low
- 6.20
- High
- 6.95
- Volume
- 27
- Mudança diária
- -3.19%
- Mudança mensal
- 23.70%
- Mudança de 6 meses
- -11.52%
- Mudança anual
- -3.33%
