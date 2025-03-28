Валюты / BODI
BODI: The Beachbody Company Inc Class A
7.00 USD 0.26 (3.86%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BODI за сегодня изменился на 3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.48, а максимальная — 7.00.
Следите за динамикой The Beachbody Company Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BODI
- Does The Beachbody Company (BODI) Have the Potential to Rally 96.55% as Wall Street Analysts Expect?
- Why Fast-paced Mover The Beachbody Company (BODI) Is a Great Choice for Value Investors
- BODi to transfer stock listing from NYSE to Nasdaq Capital Market
- Wall Street Analysts Predict an 114.88% Upside in The Beachbody Company (BODI): Here's What You Should Know
- Health & Fitness Stocks Positioned for Strong 2025 Growth
- Despite Fast-paced Momentum, The Beachbody Company (BODI) Is Still a Bargain Stock
- The Beachbody Company (BODI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cimpress (CMPR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- At-Home Fitness Pioneer BODi Launches New Program and Community Platform
- Tiger Finance provides $35 million funding package to Beachbody
- BODI stock touches 52-week low at $3.7 amid market challenges
- Beachbody (BODi) Reports First Quarter Financial Results and Announces New Three-Year $25 Million Committed Lending Agreement
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
6.48 7.00
Годовой диапазон
3.38 8.60
- Предыдущее закрытие
- 6.74
- Open
- 6.80
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Low
- 6.48
- High
- 7.00
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 3.86%
- Месячное изменение
- 29.63%
- 6-месячное изменение
- -7.28%
- Годовое изменение
- 1.30%
