货币 / BODI
BODI: The Beachbody Company Inc Class A
6.90 USD 0.10 (1.43%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BODI汇率已更改-1.43%。当日，交易品种以低点6.90和高点7.02进行交易。
关注The Beachbody Company Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BODI新闻
日范围
6.90 7.02
年范围
3.38 8.60
- 前一天收盘价
- 7.00
- 开盘价
- 7.00
- 卖价
- 6.90
- 买价
- 7.20
- 最低价
- 6.90
- 最高价
- 7.02
- 交易量
- 5
- 日变化
- -1.43%
- 月变化
- 27.78%
- 6个月变化
- -8.61%
- 年变化
- -0.14%
