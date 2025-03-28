통화 / BODI
BODI: The Beachbody Company Inc Class A
6.72 USD 0.08 (1.18%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BODI 환율이 오늘 -1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.50이고 고가는 6.76이었습니다.
The Beachbody Company Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BODI News
- Is The Beachbody Company (BODI) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Does The Beachbody Company (BODI) Have the Potential to Rally 96.55% as Wall Street Analysts Expect?
- Why Fast-paced Mover The Beachbody Company (BODI) Is a Great Choice for Value Investors
- BODi to transfer stock listing from NYSE to Nasdaq Capital Market
- Wall Street Analysts Predict an 114.88% Upside in The Beachbody Company (BODI): Here's What You Should Know
- Health & Fitness Stocks Positioned for Strong 2025 Growth
- Despite Fast-paced Momentum, The Beachbody Company (BODI) Is Still a Bargain Stock
- The Beachbody Company (BODI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cimpress (CMPR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- At-Home Fitness Pioneer BODi Launches New Program and Community Platform
- Tiger Finance provides $35 million funding package to Beachbody
- BODI stock touches 52-week low at $3.7 amid market challenges
- Beachbody (BODi) Reports First Quarter Financial Results and Announces New Three-Year $25 Million Committed Lending Agreement
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
6.50 6.76
년간 변동
3.38 8.60
- 이전 종가
- 6.80
- 시가
- 6.60
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- 저가
- 6.50
- 고가
- 6.76
- 볼륨
- 25
- 일일 변동
- -1.18%
- 월 변동
- 24.44%
- 6개월 변동
- -10.99%
- 년간 변동율
- -2.75%
20 9월, 토요일